MotoGp: Dovizioso, pronto per la gara

ROMA, 19 MAG - "Nel giro buono della qualifica ho avuto il 'braccino' e non sono riuscito a scorrere come avrei dovuto. Ma per la gara siamo messi abbastanza bene, anche se in tanti hanno un buon passo". Andrea Dovizioso è parso fiducioso per il Gp di Francia. "La gara è lunga, 27 giri, quindi sarà una bella lotta - ha aggiunto il pilota della Ducati - Però sono stato veloce fin da ieri, sono riuscito a lavorare tanto, abbiamo provato vari set up, ci siamo chiariti le idee. Anche sulle gomme, provando nel pomeriggio la dura e la media che non avevamo testato bene ieri. Sono contento, possiamo lottare".