Genoa: Ballardini saluta Perin

GENOVA, 19 MAG - "Perin ha il desiderio di andare in una squadra che gioca le coppe e allora godiamocelo ancora per una partita. Per noi sarebbe piacevolissimo se restasse, ma..." Così il tecnico del Genoa, Davide Ballarini, saluta il capitano e portiere rossoblù alla vigilia dell'ultima partita di campionato che opporrà i genoani al Torino. "Vogliamo chiudere con una prestazione e un risultato che dia soddisfazione ai nostri tifosi", spiega Ballardini. "Mi aspetto un Genoa leggero e spensierato ma allo stesso tempo spero di vedere una squadra quadrata, compatta e umile. Il Torino? Ad inizio stagione aveva un obiettivo chiaro che era quello di competere per arrivare nei primi sei/otto posti, poi hanno avuto problemi, ma hanno giocatori e rosa importanti. Quello di domani sarà un bel test anche per noi".