Giro: Aru "tracollo inspiegabile"

MONTE ZONCOLAN (UDINE), 19 MAG - "Sono davvero tanto deluso, non ho spiegazioni per quello che è successo. Posso solo dire che non avevo forze, né le gambe per stare con i migliori. A questo punto dovremo valutare insieme ai tecnici e alla squadra, ma una cosa è certa: questo non è il vero Fabio Aru. Nel finale mi ritrovo senza forze e dunque non riesco a lottare con i migliori". Fabio Aru sul traguardo dello Zoncolan è la rappresentazione dello sconforto. Il sardo ha pagato con un ritardo assai pesante uno stato di forma tutt'altro che esaltante. "Di solito non mi sento così e lo dimostra quello che ho fatto negli anni scorsi - le sue parole -. Il mio Giro? Non lo so, davvero non lo so".