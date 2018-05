Hockey Ghiaccio: Mondiali, boom Svizzera

COPENAGHEN, 19 MAG - Sorpresa ai Mondiali di Hockey Ghiaccio, dove la Svizzera continua a stupire. I rossocrociati oggi hanno battuto 3-2 il superfavorito Canada in semifinale e giocheranno quindi la sfida per il titolo iridato, contro la Svezia che nell'altra semifinale ha travolto gli Usa per 6-0.