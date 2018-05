Catania, che entusiasmo per la Nazionale di volley

CATANIA - Al di là della valenza della partita, vinta dall'Italia sull'Australia per 3-0, quel che è rimasto impresso negli occhi di tutti è stato lo spettacolo offerto dal pubblico. I biglietti venduti, 15 giorni prima, per la sfida del palazzetto di corso Indipendenza erano 4500, ma ieri c'erano almeno altre 500-600 persone tra addetti ai lavori, giornalisti accreditati e operatori. C'erano anche i ragazzini under 14 delle 28 squadre che hanno dato vita alle finali scudetto ancora a Catania, capitale del volley da una settimana.

Sono arrivate al palasport comitive da ogni parte dell'isola per celebrare gli azzurri che tornavano in Sicilia dopo qualche anno. Già due ore prima il palazzetto era stracolmo, molti sono rimasti fuori e all'interno il clima che si respirava era da finale europea. Gli occhi delle telecamere che hanno diffuso il match in differita hanno esaltato la fame di volley che ha una città di grandi tradizioni che appena qualche giorno prima aveva celebrato i 40 anni dello scudetto conquistato dalla Paoletti e anche l'inaugurazione del rinnovato palasport di piazza Spedini ora intitolato a Luciano Abramo.

Nell'edizione di domani una pagina intera dedicata agli eventi etnei.