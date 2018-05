Volley, a Catania la finale scudetto Under 14: trionfa la Colombo Genova

CATANIA - Una grande festa, con 28 squadre e una grande cornice di tifo. Catania ha chiuso la finale scudetto Under 14 maschile celebrando la vittoria della Colombo Genova che in finale, al PalaCatania, ha battuto in tre set la Bunge Romagna (a 15, 26 e 21 i parziali). La squadra di casa, la Roomy 78 Catania è arrivata settima dopo aver battuto un avversario fortissimo come il Castellana Grotte (14/25 25/23 23/25 25/19 15/7 i parziali).

Una festa, una vetrina per Catania che si è confermata una perfetta macchina organizzatrice e ha abbinato sport e turismo, visto che da ogni parte d'Italia sono arrivati tifosi e genitori degli atleti. Il settimo posto della Roomy 78 è un successo che il direttore tecnico Giovanni Barbagallo riassume così: "Ci siamo confrontati con avversari che sul piano fisico sono molto più alti di noi. Abbiamo messo cuore e tecnica in campo. Settimi su 28 squadre: è un risultato sul quale possiamo lavorare con estrema fiducia".

Il presidente del comitato Fipav di Catania, Giuseppe Gambero, ha riassunto la settimana di spettacolo che riguarda anche la Nazionale azzurra, che ha battuto l'Australia di fronte a 5 mila spettatori e l'apertura del palasport di piazza Spedini, intitolato a Luciano Abramo dopo i restauri: "La Sicilia del volley ha risposto con entusiasmo, segno che nella nostra isola questa nostra disciplina richiama grandi folle e viene apprezzata. Siamo felici per il riscontro di pubblico, per il livello delle partite. Speriamo di ripeterci al più presto ospitando altre manifestazioni importanti".

Sull'edizione cartacea del lunedì una pagina di approfondimenti