Moto: Aprilia sorride con Espargarò

ROMA, 20 MAG - Risultato positivo per Aleix Espargaro' a Le Mans con la sua Aprilia RS-GP al nono posto dopo una bella battaglia. Partito in maniera non perfetta dalla 12/a casella sullo schieramento, Aleix ha recuperato posizioni nella prima fase di gara stabilizzandosi (grazie anche ad alcune defezioni davanti) in 7/a posizione. Solo un fastidioso chattering gli ha impedito di resistere agli attacchi di Vinales e Crutchlow nel finale, mantenendo comunque la top-10. Scivolato nel corso del 10/o giro Scott Redding, mai incisivo sul tracciato francese durante il weekend e ansioso di riscatto in vista del Mugello. "Dopo un inizio di stagione sfortunato questo nono posto lo prendiamo come un punto di inizio - le parole di Espargarò - anche se non è certo il risultato che ci poniamo come obiettivo". ''È stato un fine settimana difficile, ma cerco di vederne i lati positivi - il commento di Redding -ho faticato a gestire la gomma anteriore e la mia caduta infatti è stata causata dalla perdita di aderenza all'avantreno".