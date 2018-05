Alex Caffi nella top ten a Franciacorta

ROMA, 20 MAG - Alex Caffi Motorsports sempre protagonista nella seconda tappa della NASCAR Whelen Euro Series 2018 corsa sull'Autodromo bresciano di Franciacorta, da dove il team coordinato dal pilota monegasco già F1 esce con la doppia vittoria di Carmen Boix nella classifica Lady. La spagnola ora comanda in solitaria la classifica in rosa. I protagonisti della spettacolare serie nata negli Stati Uniti, su auto motorizzate Chevrolet 5,7 litri con potenza di 450 cavalli, peso di 1.200 Kg e trazione posteriore, hanno duellato sul rinnovato tracciato italiano davanti ad un numeroso pubblico di appassionati. In gara 2 della Elite 1, Alex Caffi ha sfiorato la top ten con la sua Ford Mustang. "Mi sono divertito molto - ha detto Caffi - penso di avere fatto una bella gara e di aver dato spettacolo, oltre a fare qualche sorpasso. E' andata meglio di ieri anche se è stata dura perché faceva molto caldo, sono andato bene nei restart e quando sono arrivato nei primi dieci ho abbassato i tempi di oltre un secondo al giro''