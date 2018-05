Open Bnl: Nadal, vincere qui è speciale

ROMA, 20 MAG - "Questo è uno dei tornei più belli al mondo, senza dubbio. Per me la prima vittoria nel 2005 qui è uno dei ricordi più belli della mia carriera e riavere questa coppa con me tanti anni dopo è veramente specialissimo". Lo dice un emozionato Rafael Nadal dopo aver vinto la finale degli Internazionali Bnl d'Italia contro Alexander Zverev. Si tratta dell'ottavo successo nel torneo del Foro Italico, che il maiorchino dedica allo staff, alla sua famiglia ma anche all'organizzazione del torneo e al pubblico romano "che fa di questo evento uno dei più belli al mondo. Ci rivediamo il prossimo anno", ha aggiunto Nadal, che rivolgendosi all'avversario ha ammesso: "Congratulazioni Alexander, stai facendo un grande anno. Hai già un gran presente, il tuo futuro sarà ancora migliore. Questo trofeo l'ho vinto io ma davvero per pochi punti".