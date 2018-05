Vialli e Mauro Golf Cup per la ricerca

TORINO, 21 MAG - Sport e beneficienza con la Vialli e Mauro Golf Club. L'evento charity organizzato dai due calciatori che danno il nome all'omonima fondazione, giunto quest'anno alla 15esima edizione, si svolge lunedì 28 maggio al Golf Club Villa Carolina, tra le colline del Monferrato. In gara professionisti dell'Europea Tour, imprenditori e amici del mondo dello sport e dello spettacolo per raccogliere fondi a favore della ricerca sulla Sla. Pep Guardiola, Michel Platini, Pavel Nedved e Andrea Pirlo, che devolverà parte dell'incasso della partita d'addio di questa sera alla Fondazione, sono alcuni dei protagonisti della manifestazione. I fondi raccolti saranno devoluti alla Fondazione Italiana di Ricerca per la Sla e al finanziamento decennale di un posto da Ricercatore presso l'Università di Torino per la ricerca sulla Sla. La Fondazione Vialli e Mauro, ad oggi, ha investito oltre 3 milioni e mezzo di euro nella ricerca. "Finanziare la ricerca - dicono Vialli e Mauro - è il nostro sport preferito".