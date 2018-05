Fabbricini, 'vogliamo Buffon per Torino'

ROMA, 21 MAG - "Volevo chiamare Buffon e parlarci per l'amichevole di Torino, per dirgli che lo vorrei lì con la squadra in qualche modo. Non l'ho trovato, sono stato impegnato anche io qualche giorno, ma appena possibile lo chiamerò e credo che lo stia facendo anche Mancini, che oggi è a Milano ma sta tornando a Roma". Così il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini. "L'importanza di Buffon non è tanto averlo in campo con la maglia col numero 167, quanto averlo per quello che ha rappresentato per la Nazionale".