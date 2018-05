Mondiali: Argentina, Icardi a casa

ROMA, 21 MAG - Ci sono gli juventini Gonzalo Higuain e Paulo Dybala ma non Mauro Icardi nella lista dei 23 convocati dal ct dell'Argentina Jorge Sampaoli per i Mondiali in Russia. Tra i convocati anche gli 'italiani' Ansaldi (Torino), Biglia (Milan) e Fazio (Roma). Icardi figurava nella lista dei 35 preconvocati da Sampaoli, oggi scremata a 23. Tra i 'tagliati' anche German Pezzella (Fiorentina) e Diego Perotti (Roma), oltre il futuro interista Lautaro Martínez. Questa la lista dei 23 convocati: - Portieri (3): Sergio Romero, Wilfredo Caballero, Franco Armani, - Difensori (7): Gabriel Mercado, Federico Fazio, Marcos Rojo, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Cristian Ansaldi, Marcos Acuna. - Centrocampisti (9): Javier Mascherano, Eduardo Salvio, Ever Banega, Lucas Biglia, Manuel Lanzini, Giovani Lo Celso, Maximiliano Meza, Angel Di María, Cristian Pavon. - Attaccanti (4): Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala. L'Argentina è inserita nel Gruppo D, con Islanda, Croazia e Nigeria.