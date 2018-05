Volley: riforma campionati, verso A a 12

BOLOGNA, 21 MAG - L'assemblea della Lega pallavolo di Serie A ha approvato la proposta di riforma dei campionati, condivisa con la Fipav. In attesa delle procedure di iscrizione alla SuperLega, sono previste 15 squadre e tre retrocessioni (una promozione dalla Serie A2) per la prossima stagione. Obiettivo, arrivare a 12 partecipanti per il campionato 2020-21. Sono previsti inoltre quattro giocatori extra-comunitari per ogni squadra e dalla stagione 2019-20 sarà obbligatoria la partecipazione alla serie B o C con Under 20 più due fuoriquota e partecipare ai campionati Under 18 e Under 16, con un proprio codice di affiliazione. In A2 il prossimo anno ci saranno 28 club, una promozione in SuperLega e tre retrocessioni dalla SuperLega, due retrocessioni in B, sette promozioni dalla B. Per la stagione 2019-20 la A2 sarà sdoppiata in due serie diverse. E' imminente inoltre la conclusione di nuovi accordi di sponsorizzazione e Rai Sport, è stato annunciato, sarà il broadcaster ufficiale anche per le prossime tre stagioni.