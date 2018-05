Addio a Carol Mann, leggenda del golf

ROMA, 22 MAG - Il mondo del golf perde una grande protagonista. Carol Mann, già componente della World Golf Hall of Fame, è morta all'età di 77 anni. Una carriera strepitosa la sua. Condita da 38 successi sul LPGA Tour. Tra i trionfi più importanti quelli ottenuti al Women's Western Open (1964) e allo US Women's Open (1965). Prima giocatrice, poi istruttrice, quindi donna d'affari e ambasciatrice del golf, nel 2008 ha ricevuto il "First Lady of Golf Award" dalla PGA of America.