Golf, al via il Bmw Pga con tutti i big

ROMA, 22 MAG - E' tra gli appuntamenti più attesi della stagione. Il BMW PGA Championship è considerato come il "quinto" major del golf, un evento tra gli eventi che vedrà sul green tutti i big del panorama europeo. A Virginia Water (Inghilterra) è tutto pronto per il torneo (in programma dal 24 al 27 maggio) che precederà la 75/a edizione dell'Open d'Italia (31 maggio - 3 giugno a Soiano del Lago, Brescia). Sul percorso del Wentworth Club (par 72) lo svedese Alex Noren difende il titolo conquistato lo scorso anno ai danni di uno strepitoso Francesco Molinari, che adesso sogna la rivincita. Tra i protagonisti più attesi del torneo il nordirlandese Rory McIlroy e i padroni di casa Tommy Fleetwood (campione della Race to Dubai 2017), Tyrrell Hatton, Ian Poulter, Ross Fisher e Matthew Fitzpatrick.