Nba, Cleveland rimonta Boston, ora 2-2

ROMA, 22 MAG - Duello infinito e perfetta parità. Dopo gara 4 delle finali di Nba nella Eastern Conference, i Cleveland Cavaliers e i Boston Celtics sono sul punteggio di 2-2. Nella partita giocata questa notte Cleveland ha battuto i rivali 111-102, completando la rimonta in questa serie che era cominciata malissimo, con due secche sconfitte. Le due formazioni dunque ricominciano daccapo nella lotta per un posto nella finalissima Nba. Ancora una volta, su tutti ha svettato Lebron James, sono suoi ben 44 dei punti messi a segno dai Cavs. Per il fuoriclasse di Cleveland è la sesta partita dei playoff con oltre 40 punti a segno. La sfida tra Cleveland e Boston riprenderà giovedì 24 maggio a Boston, con gara 5.