Immobile, mercato? Alla Lazio sto bene

NAPOLI, 22 MAG - "Non c'è bisogno di ribadire i miei sentimenti verso la Lazio, ma certo avendo fatto così tanti gol qualcosa uscirà dalle voci di calciomercato. Io sono tranquillo, faccio lavorare i miei agenti, ora mi dedico alla nazionale e poi alle vacanze". Lo ha detto Ciro Immobile che oggi ha ricevuto il Premio Football Leader a Napoli, rispondendo ai giornalisti in merito alle voci di mercato su un interesse del Milan. "Io resto tranquillo - ha aggiunto - sto bene alla Lazio, ci siamo stabiliti bene a Roma io e la mia famiglia. Sono in un club che mi ha dato tanto e a cui io ha dato tanto, poi inevitabile che facendo tanti gol iniziano a girare voci, ma c'è tutta l'estate ora in cui voglio rilassarmi, a queste cose di mercato ci pensano altri".