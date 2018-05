Immobile, Balotelli in azzurro? Stimolo

NAPOLI, 22 MAG - "Il ritorno di Balotelli in Nazionale è uno stimolo per noi attaccanti a fare sempre meglio". Lo ha detto Ciro Immobile che oggi ha ricevuto il premio Football Leader dell'Aiac a Napoli. Immobile, capocannoniere dell'ultimo campionato e convocato dal ct Mancini per i primi tre test amichevoli della nuova Italia, ha spiegato: "Mancini l'ho sentito in questi giorni per parlare del mio infortunio. Ora ci riuniamo mercoledì sera, il mister ci deve conoscere nel corso della prima convocazione. Mi motiva molto lavorare con Mancini in Nazionale, spero che il problema alla coscia di questi giorni sia passato perché abbiamo tre amichevoli importanti, spero di giocarle anche se non sarò al massimo. Poi da settembre si inizia con le qualificazioni per l'Europeo e dovremo dare tutto per riscattare quello che non abbiamo fatto a novembre".