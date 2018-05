Figc: Nicchi, Abete? Da errori si impara

ROMA, 22 MAG - "Abete? Non siamo stati capaci di eleggere un presidente perché si litigava su molliche di pane invece di pensare alle torte, e siamo stati commissariati. Quell'errore non va ripetuto". Così il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, sulla candidatura di Giancarlo Abete alla presidenza Figc, sostenuta da diverse realtà. "Il commissario sta facendo in piena autonomia, però noi ravvisiamo la necessità di avere un presidente. Sfruttiamo questi mesi per avere un presidente e un Consiglio Federale prima di iniziare la stagione. A gennaio i tre candidati hanno sbagliato. Un errore che non possiamo più rifare. Ma dagli errori si impara". Il capo degli arbitri ha parlato anche di tecnologia: "La Var? Il mio giudizio è molto positivo. Essendo il primo anno di applicazione vera bisogna essere soddisfatti. E' uno strumento utile e innovativo. Se in soli cinque mesi gli arbitri hanno fatto così bene, il prossimo anno gli errori si avvicineranno allo zero".