Napoli:Ancelotti a dettagli,firma vicina

NAPOLI, 23 MAG - Potrebbe chiudersi a breve l'accordo tra Carlo Ancelotti e il Napoli. Stamattina è in corso una nuova riunione negli uffici della Filmauro a Roma a cui partecipa lo staff del tecnico e il vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Ancelotti potrebbe firmare in giornata mentre alla Filmauro si starebbero già definendo i piani per il mercato azzurro.