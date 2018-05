Ettore Bassi corre 49/a Verzegnis-Sella

ROMA, 23 MAG - Nel successo di adesioni della 49^ Verzegnis-Sella Chianzutan del 25-27 maggio è compreso il nome di Ettore Bassi. Il pilota e noto attore di origine pugliese ha dunque scelto la classica cronoscalata friulana, una delle più ambite d'Europa, per il ritorno nel Campionato Italiano Velocità Montagna, la massima serie di ACI Sport che l'aveva visto protagonista per l'ultima volta nel 2015. La sua prima e unica volta a Verzegnis risale invece al 2011. Nell'edizione 2018, che ha confermato la presenza dei protagonisti più attesi, di grandi novità e di un'ottantina di piloti stranieri in quanto valida anche per la FIA International Hill Climb Cup e il FIA CEZ Historic, Ettore Bassi si presenterà al via sabato in prova e domenica in gara al volante di un prototipo Osella Pa21 Evo Honda. Chiuse alla strabiliante quota di 280 iscritti le adesioni alla 49^ Verzegnis-Sella Chianzutan