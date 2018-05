F1:Vettel,Hamilton in Ferrari?perchè no.

ROMA, 23 MAG - "Hamilton alla Ferrari? Ha messo un veto su di me... Difficile, ma perché no: io comunque sono felice del rapporto con Raikkonen". Sebastian Vettel risponde con questa battuta, in conferenza stampa a Montecarlo, alla domanda su un'eventuale futura convivenza con il campione del mondo in carica. "Non si può sapere cosa accadrà - aggiunge il tedesco di Maranello -, ma sono certo che ha una priorità sulla Mercedes e un cambio sarebbe una sorpresa. Non so cosa abbia fatto lui negli ultimi tempi, ma non ho veti su di lui. Sono contento di essere dove sono e vedremo".