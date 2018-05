Tortu 100 in 10.09,4/o italiano all time

SAVONA, 23 MAG - E' il giorno della velocità al Meeting internazionale di atletica a Savona. Filippo Tortu e Marcell Jacobs sono due fulmini sul rettilineo azzurro del Fontanassa. Il campione europeo under 20 dei 100 metri nel primo round sfreccia in 10.09 (vento +1.2), un crono che lo catapulta al 4/o posto delle liste italiane all-time a 8 centesimi dal record del mito Pietro Mennea (10.01 a Città del Messico nel 1979). Il ventenne lombardo delle Fiamme Gialle migliora così il 10.15 con cui un anno fa, sempre a Savona, aveva stabilito il primato nazionale junior. Prima di lui, nell'altra batteria, era stata la volta di Jacobs, il lunghista diventato sprinter che ha ottenuto 10.04. Ma il vento troppo generoso alle sue spalle (+3.0) toglie la soddisfazione del personal best al 23enne delle Fiamme Oro, già sceso a 10.12. Statistiche alla mano, Marcell realizza comunque il terzo crono italiano di sempre in ogni condizione alle spalle sempre di Mennea. Tortu e Jacobs saranno due delle stelle del Golden Gala del 31 a Roma.