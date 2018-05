Catania, la serie B passa dal Feralpi Salò

Catania. Per la prima volta nella storia, il Catania incrocerà il Feralpi Salò, formazione che ha unito due città del bresciano, Salò (famosa per aver ispirato un film del regista Pierpaolo Pasolini e per essere stata la Repubblica Sociale Italiana durante la Seconda Guerra Mondiale) e Lonato del Garda.

Lo farò nei Quarti di finale dei play off per la B. L'andata è prevista il 30 alle 20,30 (salvo cambiamenti di orario) fuori casa, il ritorno a Catania il 3 giugno. Il Feralpi nella stagione regolare si è piazzato al sesto posto con 49 punti, nell'ultima giornata degli spareggi ha eliminato l'Alessandria sovvertendo ogni pronostico.

Adesso il match con il Catania. In panchina, da qualche settimana, è stato chiamato il tecnico Mimmo Toscano, residente a Rende, ex tecnico del Cosenza e che ha sostituito Michele Serena dalla giornata numero 28.

Il club allenato da Toscano gioca con il 3-5-2, ma ha anche giocato con il tridente offensivo. Lo stadio di Salò può ospitare 2500 spettatori, il settore riservato al Catania ne conta poco più di 500. Gli altri accoppiamenti dei Quarti, effettuati in mattinata sono Sudtirol-Viterbese, Cosenza-Sambenedettese e Reggiana-Siena. I sorteggi sono arrivati dopo i risultati di ieri sera che hanno visto l'eliminazione clamorosa di Pisa, Alessandria e Trapani. I risultati di ieri: Samb-Piacenza 3-1, Trapani-Cosenza 0-2, Alessandri-Feralpi Salò 1-3, Pisa-Viterbese 2-3, Reggiana-Juve Stabia 1-1. approfondimenti sul giornale in edicola domani