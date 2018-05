Bologna: Donadoni verso l'esonero

BOLOGNA 24 MAG - Tira aria d'esonero per Roberto Donadoni. Non è ufficiale, ma nella serata di ieri, prima della cena di fine anno, l'allenatore del Bologna ha incontrato il proprietario Joey Saputo e le parti hanno espresso dubbi sull'opportunità di proseguire il rapporto, nonostante Donadoni abbia un altro anno di contratto. Nel pomeriggio le parti potrebbero rivedersi e non è escluso che in giornata arrivi l'annuncio ufficiale. Circolano già i nomi dei possibili sostituti: Pippo Inzaghi è in pole, seguito da Nicola e De Zerbi.