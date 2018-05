'Crisi Yates? Può non voler dire niente'

PRATONEVOSO (CUNEO), 24 MAG - "Io conoscevo la strada, sapevo che c'era quella curva e non ho seguito Poels, che ha sbagliato, uscendo dal tracciato. Ero concentrato sulla strada, a seguire Dumoulin e Froome. Ne avevo ancora e alla fine ho preso in mano la situazione. E' un bel terzo posto da difendere e posso andare anche a cercare qualcos'altro". Così Domenico Pozzovivo, al termine della tappa di Pratonevoso, che ha fatto registrare la crisi della maglia rosa Simon Yates. "Il podio è più importante - aggiunge il lucano, che è terzo nella generale - ma sento di poter cercare anche una vittoria di tappa. Per Yates cedere oggi qualche secondo non è un bel segnale, ma può anche non voler dir niente".