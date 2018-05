Open Ginevra: Fognini in semifinale

ROMA, 24 MAG - Per il compleanno Fabio Fognini si è regalato la quarta semifinale stagionale. Il ligure è approdato al penultimo atto anche al "Banque Eric Sturdza Geneva Open", torneo Atp in corso sulla terra rossa di Ginevra, in Svizzera. Nei quarti il tennista di Arma di Taggia, numero 19 Atp e seconda testa di serie (wild card), reduce dai quarti agli Internazionali BNL d'Italia, ha sconfitto per 76(3) 76(5), in quasi due ore di gioco, lo statunitense Tennys Sandgren, numero 55 del ranking mondiale, già battuto al tie-break del set decisivo - per giunta dopo aver annullato un match-point - negli ottavi di Rio de Janeiro lo scorso febbraio. In semifinale Fognini troverà il tedesco Peter Gojowczyk, numero 49 Atp, che ha superato 63 67(3) 63, Andreas Seppi, numero 51 Atp.