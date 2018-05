F1: Vettel, dobbiamo ancora migliorare

ROMA, 24 MAG - "Penso che oggi sia andata discretamente. A Monaco c'è sempre traffico e oggi abbiamo avuto anche la bandiera rossa, per cui c'è stato parecchio movimento. Non è così facile mettere tutto assieme in un giro qui''. Così Sebastian Vettel al termine delle libere del Gp di Monaco. ''Non sono del tutto contento del secondo e dell'ultimo settore. Per cui credo che possiamo fare di meglio - ha aggiunti il pilota tedesco della Ferrari - Penso che abbiamo sfruttato al meglio gli pneumatici e sabato saremo vicini. Su questo circuito non si avverte più pressione di quanta ce ne sia in altre piste, ma penso che sia più divertente. La pista è difficile e non c'è spazio per gli errori, ma è molto piacevole. Qui ci pensi due volte prima di provare qualcosa. Comunque, ho un buon feeling con la macchina. Oggi ho avuto fiducia nella mia monoposto ed anche se talvolta scivolavo un po', sapevo che non avrei toccato le barriere. Dobbiamo ancora migliorare, ma in generale è divertente guidare qui".