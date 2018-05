Samp vuole difensore Colley del Genk

GENOVA, 25 MAG - La Sampdoria ha trovato l'accordo con il difensore centrale Omar Colley e adesso cerca l'intesa definitiva con il suo club, il Genk. Il contratto del giocatore del Gambia scade nel 2019, obiettivo del club belga è quello di ricevere almeno 10 milioni per il cartellino. Troppo per un difensore che tra dodici mesi si può liberare a parametro zero. La società blucerchiata è pronta a offrire circa 6 milioni per Colley, e su queste basi potrebbe arrivare l'intesa. Difensore centrale, il ragazzo era finito nei radar blucerchiati già nello scorso mercato estivo.