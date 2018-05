Mondiali: raid contro i senza tetto

MOSCA, 25 MAG - Le strade della città russa di Ekaterinburg vengono "ripulite" da mendicanti e senza-tetto in preparazione al mondiale. Lo riporta il portale online 66.ru, citando dichiarazioni dei vagabondi locali. Le forze dell'ordine starebbero conducendo dei raid su larga scala, in cui i senza-tetto vengono caricati su furgoni e allontanati dal centro cittadino. Tale iniziativa sarebbe volta a prevenire eventuali danni di immagine durante lo svolgimento dell'evento sportivo. Le forze dell'ordine locali non hanno rilasciato dichiarazioni al riguardo. Ekaterinburg è una delle 11 città ospitanti del mondiale che si terrà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio.