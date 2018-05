Play off serie C, niente trasferta dei catanesi a Salò

Catania. Rabbia tra i tifosi del Catania. In serata, l'osservatorio per le manifestazioni sportive, al termine di un vertice che è durato almeno due ore, ha emesso un comunicato vietando la trasferta ai sostenitori rossazzurri per il match dei play off di Serie C di calcio tra il Feralpi Salò e il Catania, appunto. Il match si giocherà mercoledì in Lombardia con inizio alle 20,30.

Nel comunicato emesso dal ministero degli Interni si legge: "L'incontro di calcio "Feralpisalò - Catania", connotato da alti profili di rischio, è rinviato alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ai fini dell'individuazione di misure di rigore. Contestualmente, si dà mandato alla Lega Italiana Calcio Professionistico di interessare l Società organizzatrice affinché sospenda, ovvero non inizi, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Sicilia, fino all'assunzione di determinazioni in merito".

Il malcontento è diventato rabbia. Anche sulla pagina facebook della nostra redazione, i messaggi si sono moltiplicati per sottolineare l'ingiustizia subita dai sostenitori etnei.



Sull'edizione in edicola una pagina dedicata al Catania e ai play off.