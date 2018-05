Golf, al Fort Worth, Rose è al comando

ROMA, 26 MAG - La classe di Justin Rose e la stoffa di Brooks Koepka. Al Fort Worth Invitational di golf, torneo del PGA Tour, i big salgono in cattedra. L'inglese Rose, campione olimpico di Rio 2016, a metà gara è passato al comando della classifica con 130 (66 64, -10) e precede di una sola lunghezza l'argentino Grillo, 2/o a -9. Mentre l'americano Koepka (n.11 al mondo), grazie a un secondo giro show chiuso in 63 (miglior score di giornata), ha guadagnato la 3/a piazza della graduatoria, rimontando 58 posizioni, insieme al giapponese Satoshi Kodaira (-7). In Texas, sul green del Colonial CC (par 70), Rickie Fowler e Charley Hoffman condividono la 15/a posizione (-4) insieme ad altri 6 giocatori. Risale anche Jordan Spieth. Il n.3 dell'Official world ranking è 23/o (-3), mentre lo spagnolo Jon Rahm lo tallona in 34/a posizione (-2). Esce di scena Aaron Wise. L'americano, fresco vincitore dell'AT&T Byron Nelson di golf, non è riuscito a superare il taglio.