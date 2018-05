Verdetto contestato dopo il match di boxe, interviene la Polizia

E’ stato necessario l’intervento della Polizia di Stato per riportare la calma ieri sera sul ring del PalaOreto, al termine dell’incontro di box valevole per il titolo italiano dei superleggeri, tra il pugile locale Giancarlo Bentivegna e il torinese Max Ballisai.

Il match è stato interrotto alla settima ripresa dopo una ferita rimediata da Bentivegna all’arcata sopraccigliare sinistra che ha causato la perdita di sangue. Fino a quel momento l’incontro era stato piuttosto equilibrato. Il verdetto finale dei tre giudici è stato: 67-65, 67-65 e 67-66 a favore del torinese.

Delusione per Bentivegna che sperava di poter conquistare il titolo davanti al proprio pubblico, che non l’ha presa affatto bene. Dagli spalti sono partiti cori e fischi nei confronti di arbitri e i giudici e una decina di persone si sono avvicinate al ring per chiedere spiegazioni. A quel punto è intervenuta la Polizia che è riuscita a riportare la calma.