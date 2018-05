Platini scagionato da accusa corruzione

(ANSA-AP) - PARIGI, 26 MAG - L'ex presidente dell'Uefa, Michel Platini, punta a tornare nel mondo del calcio dopo che la magistratura svizzera ha archiviato le accuse di corruzione sul suo conto. ''E' la fine di un lungo incubo - dice l'ex asso francese - per la mia famiglia e quelli che mi sono vicini". L'ex presidente della Uefa era stato sospeso dalla Fifa fino a ottobre 2019 per un pagamento senza contratto scritto di 1,8 milioni di euro incassato nel 2011 dall'allora presidente della Fifa, Blatter, per consulenze del periodo 1998-2002. "Tornerò indietro: dove, quando e come - avverte Platini - è troppo presto per dirlo. Ma io tornerò di nuovo nel calcio. Perché il calcio è la mia vita e non permetto a nessuno il diritto di privarmi della mia vita'', conclude Platini.