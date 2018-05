F1:Monaco,Ricciardo vola in 3/e libere

ROMA, 26 MAG - E' la Red Bull di Daniel Ricciardo la vettura più veloce nelle terze e ultime prove libere del Gran Premio di Monaco. L'australiano, in 1'11''786, ha preceduto il compagno di squadra Max Verstappen (1'11''787) che negli ultimi minuti della sessione ha sbattuto contro le protezioni danneggiando seriamente la sua vettura. Ora i meccanici della scuderia austriaca saranno costretti ad un super lavoro per rimettere in sesto la monoposto del pilota olandese in tempo per le qualifiche che scattano alle 15. Terzo tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel in 1'12''023 davanti al compagno di scuderia Kimi Raikkonen (1'12''142) ed alla Mercedes di Lewis Hamilton (1'12''273). Sesta l'altra stella d'argento di di Valtteri Bottas (1'12''356).