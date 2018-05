A Misano il Petronas Grand Prix Truck

ROMA, 26 MAG - A MWC si accendono nel weekend i riflettori sul Petronas Urania Grand Prix Truck, il grande appuntamento dedicato al pianeta camion e unico in Italia per la sua formula. Attesi oltre 40.000 visitatori per quello che è un appuntamento di profilo europeo e quest'anno unico in Italia dedicato esclusivamente al mondo dei trasporti ed ai camion. La presenza dei grandi leader mondiali di settore impreziosisce l'evento, accreditandolo sotto il profilo economico e non solo sportivo e di costume. Il FIA European Truck Racing Championship 2018, promosso da ETRA, avvia a MWC la sua stagione più avvincente con 21 camion in pista e piloti di grande valore, fra i quali quattro campioni FIA ETRC, da Adam Lacko a Jochen Hahn, Norbert Kiss e l'intramontabile pilota portoghese Antonio Albacete. In pista due Freightliner, quattro Iveco, due Mercedes, dodici Man e uno Scania. Quattro le gare in programma a Misano World Circuit tra oggi alle 15.00 e alle 17,30 e domenica alle 13.10 e 15.20.