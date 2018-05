ROMA, 26 MAG - E' la squadra dei North American Martyrs la vincitrice della Clericus Cup 2018. Nella finale giocata oggi sul campo dell'Oratorio di San Pietro, il seminario Usa ha battuto i campioni in carica del Pontificio Collegio Urbano per 4-2 dopo i rigori. La partita era finita 0-0, per assegnare la Coppa ci sono quindi voluti i tiri dal dischetto, che hanno condannato i 'Leoni d'Africa' a beneficio dei nordamericani.