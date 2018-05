Pellegrini,ritorno nei 200sl?Vinto tutto

NAPOLI, 26 MAG - "Tornare ai 200 stile libero? Ho vinto tutto nei 200 stile libero e vedo che ora è una gara che interessa tanto a tante". Lo ha detto Federica Pellegrini, a Napoli, dove sarà la protagonista più attesa del Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo e finora non ha deluso le aspettative. "È sempre un piacere tornare a Napoli ed entrare in contatto con i tifosi", ha detto ancora la Pellegrini che da lunedì sarà tra i giurati di Italia's Got Talent. La fortissima nuotatrice italiana ha gareggiato prima nelle batterie dei 100 dorso (1.02.91 il tempo) e poi in quelle dei 100 stile libero (chiusi in 56.04), quindi si è concessa ai tifosi per autografi e foto ricordo.