f1: Ricciardo, mi sono anche divertito

ROMA, 26 MAG - ''E' andata bene per tutto il fine settimana, in ogni sessione siamo stati più veloci, ho costruito il mio giro passo dopo passo e mi sono anche divertito''. Con il suo consueto sorriso Daniel Ricciardo racconta la sua pole e tutta la sua gioia per poter sfrecciare così sulle stradine di Montecarlo: ''adoro guidare qui, è divertentissimo, grazie a tutti i ragazzi del team. Volevo vedere il mio nome al top sempre e così è stato''. L'errore di Verstappen? ''Avendo un bel pacchetto sapevamo di dover spingere ma non dovevamo andare oltre. Il suo finesettimana è distrutto, per lui sarà un week-end lungo''. Contento delle sue qualifiche Lewis Hamilton: ''è stata una buona sessione, sapevamo che non saremmo stati i più veloci e abbiamo fatto il meglio possibile. Cercheremo di combattere domani. La macchina è comunque in una buona posizione. Non è grandioso non essere in pole - conclude Hamilton - ma dobbiamo accettarlo''.