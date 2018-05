ROMA, 26 MAG - ''Abbiamo faticato a far lavorare le gomme, credo di aver commesso un piccolo errore alla curva 1''. Kimi Raikkonen sintetizza così le sue qualifiche nel Gp di Monaco, ai microfoni di Sky, che lo hanno visto classificarsi al quarto posto. ''Il gap è questo - aggiunge il pilota finlandese della Ferrari - non siamo contenti al 100% per come sono andate le cose. Ci aspettavamo un risultato diverso. Vediamo cosa accadrà domani, cercheremo di fare le cose giuste al momento giusto''.