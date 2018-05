'Golf in piazza' domani a Desenzano

MILANO, 26 MAG - Ci si potrà cimentare anche con una buca collocata su una barca ormeggiata nel Porto Vecchio durante la giornata di 'Golf in piazza', in scena domani a Desenzano del Garda, per appassionati e non, di ogni età, in vista dell'Open d'Italia che si disputerà (31 maggio-3 giugno) al Gardagolf Country Club di Soiano del Lago. Nell'ambito della 'Road to Rome', il cammino intrapreso dalla Federgolf verso la Ryder Cup 2022, il golf scende in piazza trasformando Desenzano del Garda in una sorta di enorme campo prova, aperto gratuitamente e pensato soprattutto come una festa di sport per le famiglie. Tra il Lungolago Cesare Battisti e Piazza Malvezzi, lungo un percorso da 10 buche, grandi e piccoli potranno prendere confidenza con ferri e palline, con esercizi e giochi di abilità per provare ad esempio l'uscita dal bunker, il tiro corto, quello lungo, la buca in un solo colpo. Sarà un'opportunità di svago anche per ragazzi con disabilità intellettiva grazie alla presenza della Onlus Anffas di Desenzano del Garda.