Giro: Pinot non parte per ultima tappa

ROMA, 27 MAG - Ieri era arrivato a Cervinia, sul traguardo, con 45' di ritardo, ma si era detto determinato ad arrivare a Roma. In seguito, però, Thibaut Pinot è stato costretto a mollare e oggi non è partito per l'ultima delle 21 tappe del Giro d'Italia. Il medico della Groupama Fdj ha visitato il corridore e lo ha fatto ricoverare nell'ospedale di Aosta. Pinot accusa uno stato febbrile ed è stato colto, durante la tappa di ieri da una grave crisi di disidratazione. Oggi niente corsa per lui, che era venuto al Giro d'Italia per conquistare almeno un posto sul podio.