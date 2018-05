Cdm spada, bronzo a Federica Isola

ROMA, 28 MAG - Nella notte italiana brilla la stella di Federica Isola. Sulle pedane di Cali, in Colombia, dove si è svolto il GrandPrix FIE di spada femminile e maschile, la spadista classe 1999 conquista il terzo posto e sale per la prima volta in carriera su un podio di una gara internazionale Assoluti. L'under 20 vercellese, in forza all'Aeronautica Militare, già vincitrice della Coppa del Mondo under20 di specialità nelle ultime due stagioni, ha sfoderato una prestazione eccellente nella tappa colombiana di coppa del mondo, scalando posizioni sino a fermarsi sul terzo gradino del podio. A fermare l'azzurra è stata l'olimpionica di Rio2016, l'ungherese EmeseSzasz, poi vincitrice della gara, col punteggio di 15-10. Si ferma invece ai piedi del podio Marta Ferrari, anche lei sconfitta dall'olimpionica ungherese, per 15-13. Stop agli ottavi di finale per Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo. In campo maschile, azzurri lontani dal podio, con Santarelli, Cuomo, Munzone e Cimini eliminati al secondo turno.