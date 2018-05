MILANO, 28 MAG - Ha preso il via l'assemblea della Lega Serie A convocata in via d'urgenza con all'ordine del giorno l'elezione delle cariche ancora vacanti (fra cui i quattro consiglieri di Lega e i due federali), l'offerta dei diritti tv internazionali di coppa Italia e Supercoppa, e infine il tema più caldo, ossia la fiducia a Mediapro, l'intermediario indipendente che deve rivendere i diritti tv del campionato per il prossimo triennio ma non ha presentato la fideiussione prevista. Sono presenti tutti i club.