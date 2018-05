Tennis:Parigi, Wawrinka subito eliminato

ROMA, 28 MAG - Ha battagliato per tre ore e mezza, dando tutto quello che aveva, ma ha dovuto salutare subito il Roland Garros, Stanislaw Wawrinka. Lo svizzero è uscito di scena all'esordio anche nel secondo Slam stagionale dopo che identica sorte gli era toccata agli Internazionali d'Italia un paio di settimane fa: 6-2 3-6 4-6 7-6(5) 6-3 il punteggio con cui ha ceduto, allo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez. Ha invece staccato il pass per il secondo turno Novak Djokovic che ha regolato per 6-3 6-4 6-4, in poco più di due ore di gioco, il brasiliano Rogério Dutra Silva. Prossimo ostacolo per Djokovic il vincente del derby spagnolo tra il 36enne David Ferrer e il giovane Jaume Munar. Tutto facile anche per Dominic Thiem che ha debuttato concedendo appena sette game (6-2 6-4 6-1) al bielorusso Ilya Ivaskha. Il 24enne austriaco, dovrà vedersela al secondo turno con il Next Gen greco Stefanos Tsitsipas.