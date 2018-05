HOUSTON (USA), 29 MAG - I campioni in carica di Golden State si qualificano per la quarta volta consecutiva alle Finals della Nba contro i Cleveland Cavaliers. Trascinati da Kevin Durant e i suoi 34 punti, i Warriors hanno battuto 101-92 gli Houston Rockets in gara-7 delle finali di Western Conference. Ora giovedì sera gara-1 della sfida finale contro LeBron James e i suoi.