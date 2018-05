Balotelli dedica gol a Astori

ROMA, 29 MAG - La felicità di Mario Balotelli per il gol in azzurro e una dedica speciale allo sfortunato ex capitano della Fiorentina Davide Astori e al padre scomparso qualche anno fa. "Lo so che è tardi lo so che ormai sei la.. -ha postato su un social il bomber tornato in Nazionale dopo 4 anni- ma sono convinto che là, in alto, oggi la guardavi con mio papà la partita !" . "Questo gol, anche se non vorrà dire niente, anche se non servirà a niente, -prosegue Balotelli- lo dedico a te #davideastori". Balotelli poi conclude con una "forzaitalia" e "grazie tutti voi".