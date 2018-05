Azzurri a Coverciano, niente allenamento

FIRENZE, 29 MAG - La Nazionale è di nuovo a Coverciano dopo la trasferta vittoriosa in Svizzera con l'Arabia Saudita contro cui ha debuttato da ct Roberto Mancini. Gli azzurri sono rientrati a Firenze in tarda mattinata e resteranno al centro sportivo federale fino a giovedì quando si trasferiranno in Francia, a Nizza per affrontare il 1° giugno la seconda amichevole in programma, quella contro la Francia. Mancini ha annullato l'allenamento inizialmente previsto per questo pomeriggio. Da verificare le condizioni di qualche giocatore uscito stanco o acciaccato dal match di ieri sera, fra questi anche Mario Balotelli.