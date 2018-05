Becker, divorzio dopo 9 anni matrimonio

BERLINO, 29 MAG - Boris e Lilly Becker si sono separati. È la Bild a darne notizia, citando l'avvocato della ex star tedesca del tennis. Una separazione consensuale e amichevole, stando al legale. Il più volte campione di Wimbledon, 50 anni e l' ex modella, 41 anni, si sono conosciuti nel 2005 e sposati nel 2009. I giornali tedeschi riportano da mesi della difficile situazione finanziaria di Becker e di problemi di relazione con la moglie. "Dopo 13 anni insieme, e 9 di matrimonio, il signor Becker e la signora Becker non hanno preso questa decisione a cuor leggero - scrive l'avvocato - La cosa più importante per entrambi è il benessere del loro figlio Amadeus".