Liverpool, preso Fabinho dal Monaco

ROMA, 29 MAG - Il Liverpool si consola dalla delusione Champions mettendo a segno il primo colpo di mercato. I Reds hanno infatti ufficializzato l'arrivo di Fabinho, il brasiliano classe '93 nelle ultime 5 stagioni al Monaco. Per il suo cartellino il club di Jurgen Klopp avrebbe messo sul piatto 50 milioni di euro. Il terzino in un'intervista concessa al canale tv del club, si è detto "molto felice. Sono davvero entusiasta di questo trasferimento. E' qualcosa che ho sempre desiderato: il Liverpool è un 'gigante' di squadra. Non vedo l'ora e il giorno in cui indosserò per la prima volta la maglia e scenderò in campo". Felice dell'acquisto anche il tecnico Klopp: "Abbiamo acquistato un calciatore fantastico e anche una persona stupenda. Può giocare in più posizioni e sempre allo stesso altissimo livello: può agire da '6', da '8' o da '2'", ha aggiunto Klopp che potrà utilizzare il brasiliano, nato terzino, anche da mediano o da mezzala.